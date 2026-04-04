Las cajas de compensación son entidades que se encargan de gestionar y entregar a los afiliados servicios sociales y de bienestar en Colombia.

Estas instituciones, que trabajan sin fines de lucro, tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colombianos, sobremodo de los trabajadores.

Puede leer: Cómo reclamar el subsidio de vivienda de su caja de compensación: estos son los requisitos

En este sentido, las cajas de compensación reciben sus ingresos de los aportes de las empresas, trabajadores, pensionados e independientes que estén afiliados a las mismas.

Su regulación se encuentra en una norma vigente desde el siglo pasado, la Ley 21 de 1982, que establece que las personas trabajadoras deben tener una afiliación a ese tipo de compañías teniendo en cuenta factores como el territorio en el que labora y las alianzas que tengan las empresas empleadoras.

Es de señalar que quienes adquieren un contrato laboral con una empresa con todas las prestaciones sociales, cuentan con la afiliación a una de las diferentes cajas de compensación, mientras que a los trabajadores independientes les toca realizar la inscripción por su propia cuenta.

De acuerdo con la Ley 21, las cajas de compensación familiar “tienen la obligación de afiliar a todo empleador, trabajador independiente y pensionado”. Es decir, toda persona ocupada o jubilada debe ser parte de una caja, algo que la Superintendencia del Subsidio Familiar puede entrar a verificar.

Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta pagar la caja de compensación como independiente? Así quedó la tarifa para 2026

¿A quiénes puedo afiliar a mi caja de compensación?

Sin embargo, hay distintas preguntas por parte de los afiliados a las cajas de compensación y una de las más populares es en relación a la cantidad de personas que se pueden afiliar a la misma caja.

Cada una de estas cuenta con la opción de afiliación del núcleo familiar.

Si usted es trabajador afiliado, independiente, contratista o pensionado aportante, podrá afiliar a:

Padres mayores a 60 años que dependan del trabajador o en condición de discapacidad

Hijos hasta los 18 años cumplidos. Hay algunas que permiten afiliaciones hasta los 23 años.

Hermanos huérfanos de padre y madre hasta los 18 años cumplidos o en condición de discapacidad

Beneficiarios por custodia o en condición de discapacidad

Cónyuge o compañero permanente

¿Puedo afiliarme a más de una caja de compensación?

De acuerdo con la caja de compensación familiar Cafam, una persona con empleo no puede afiliarse a más de una sola caja de compensación, puesto que “no existe la figura de multiafiliación”. “Sin embargo, un empleador puede elegir una única caja de compensación en cada región” en el que opere, añade.

“La razón detrás de esta limitación es mantener la equidad en el sistema, asegurando un balance adecuado entre los ingresos altos y bajos”, precisa la entidad, que indica que los empleadores deben consignar un 4% de la nómina mensual de los empleados a la caja de compensación familiar que escoja.

En todo caso, parece ser una medida flexible que puede funcionar de acuerdo con las interpretaciones de los equipos jurídicos de cada caja y sus estatutos. Por ejemplo, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, dice que una persona trabajadora dependiente puede afiliarse allí y en otra entidad.

Lea también: Subsidios que ofrecen las cajas de compensación: cuáles hay y cómo reclamarlos

“Si eres trabajador dependiente, puedes estar afiliado a Comfama y Comfenalco al tiempo, siempre y cuando estés vinculado laboralmente a más de un empleador. Ten presente que quien define la Caja de Compensación es tu empleador”, señala en su página web el ente antioqueño.