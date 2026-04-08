Cae alias ‘Kelvin’, señalado de dinamizar homicidios del Clan del Golfo en Atlántico

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó, mediante orden judicial, a alias ‘Kelvin, señalado como presunto dinamizador del componente criminal focalizado del Ejército Gaitanista de Colombia, perteneciente a la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas.

“La Policía logra la captura por orden judicial de alias Kelvin, presunto integrante del Ejército Gaitanista de Colombia, subestructura Carlos Daniel Fulalle Vargas, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Esta persona sería el dinamizador de homicidios selectivos y extorsiones a comerciantes”, dijo l teniente coronel Édgar Narváez Solarte, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El hombre, de 26 años, es investigado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Según las autoridades, sería el encargado de coordinar actividades delictivas como homicidios selectivos y extorsiones, con incidencia en Baranoa y en la zona oriental del Atlántico, especialmente en municipios como Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

La captura se realizó en la sexta entrada del municipio de Malambo, durante un procedimiento de registro y verificación de antecedentes adelantado por uniformados como parte de las estrategias para prevenir el delito en el área metropolitana.

“Es importante resaltar que cuenta con cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y cohecho. La Policía Nacional continúa dando importantes resultados en el área metropolitana de Barranquilla contra las estructuras criminales que afectan la convivencia y seguridad ciudadana”, informó el uniformado.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto delincuente registra anotaciones judiciales por homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y cohecho.