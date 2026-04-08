El Quindío se sumará al paro nacional contra proceso de actualización catastral

Armenia

Precisamente es alta la inconformidad a nivel nacional debido a los incrementos excesivos en el impuesto predial por lo que se ha convocado a una manifestación que en el departamento se llevará a cabo en el sector de Versalles en el municipio de Calarcá en el inicio a la vía La Línea.

La coordinadora del comité del paro catastral en el departamento en representación de Montenegro, Sandra Patricia Giraldo considera que la actualización catastral es necesaria y que en el papel es una maravilla, pero fue clara que en realidad lo que sucedió fue una catástrofe multipropósito.

“En el sector rural están llegando unos cobros de impuesto predial. El impuesto se calcula con base en el avalúo catastral. Entonces, tenemos que diferenciar las dos cosas, lo que pasa es que son marido y mujer. Sin el catastro no hay impuesto predial y el impuesto predial depende del catastro. Listo. Entonces, el impuesto predial, que es lo que la gente más mira, la gente no mira el avalúo", explicó.

Agregó: “Entonces, están llegando unos cobros excesivos de impuesto predial unificado desconociendo lo que la misma ley prevé en estos casos y es que independientemente de la actualización catastral, el impuesto predial unificado tiene una forma de crecer de manera progresiva para que el contribuyente no se sienta acosado".

Destacó que entre las inconformidades está el excesivo incremento del impuesto puesto que hay predios donde se cancelaba un millón de pesos y debido al proceso ya son 10 millones lo que refleja el impacto negativo sobre todo para el sector rural.

Reconoció que lo anterior se generó sin tener en cuenta que la ley prevé que debería ser máximo el doble de lo que se pagó el año inmediatamente anterior, es decir, pagar en este 2026 3 millones de pesos de impuesto predial unificado por una propiedad rural que tiene producción agrícola.

“Entonces, muchos estaríamos dispuestos, me cuento entre ellos, a pagar este año 3 millones de pesos de impuesto predial unificado por una propiedad rural que tenemos de producción agrícola. Eso lo estamos haciendo, entonces ya estamos haciendo los derechos de petición cuando cabe derecho de petición o estamos interponiendo un recurso de reconsideración a la factura que me están cobrando", mencionó.

Añadió: “Entonces, de una evaluó de un impuesto predial en el año 2025 de un millón de pesos, pasamos a 10 millones de pesos. Desconociendo que la ley prevé que debería ser máximo el doble de lo que pagué el año pasado".

Destacó que, si bien se logró un espacio importante en el departamento para evidenciar la problemática, no se han generado acciones concretas para hacerle frente a toda la situación por lo que establecerán la manifestación.

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