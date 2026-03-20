Desde Armenia confirman paro nacional contra proceso de actualización catastral en 700 municipios

Armenia

Desde Armenia, la presidenta de la veeduría Nacional del Catastro Multipropósito anunció que el 9 de abril habrá paro nacional exigiendo al gobierno nacional y local que suspenda el proceso de actuación catastral que ha afectado a 700 municipios

Estamos hablando de Tatiana Muñoz, presidente de la veeduría que fue clara en manifestar que, aunque no está en contra de la actualización catastral el actual proceso está convirtiendo a la comunidad más humilde en los nuevos ricos del país

Por eso la veedora indicó que hay que reformar la política catastral en Colombia, suspender esos procesos de actualización en más de 700 municipios y tumbar el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo en donde el gobierno nacional ordenó aumentar los avalúos catastrales de manera automática y sin ningún tipo de estudio técnico.

Tatiana muñoz indicó “lo primero que hay que decir es que una herramienta técnica que es fundamental para darle el valor a la propiedad y saber cuáles son las condiciones de todas las tierras en el país, pues hoy se ha convertido en un negocio.

Hoy los diferentes gobiernos, tanto locales, departamentales y nacionales saben que esta es la base de todo el presupuesto y con el afán de recaudar están haciendo un proceso a punta de especulación inmobiliaria que está convirtiendo a la comunidad más humilde en los nuevos ricos del país y eso es absolutamente irregular.

Hoy tenemos casos en donde y hay miles de casos de cobro coactivo y embargo. ¿Y quién le responde a esa gente cuando tengan que perder sus propiedades?

Hoy han reducido, son tan terribles que hoy los gestores han reducido el problema a un tema de topes del impuesto predial cuando sabemos que esto es la base de todos los impuestos.

Estamos hablando impuesto al patrimonio, declaración de renta, el valor de trámites notariales y registrales que todos sabemos que cuando vamos a hacer una transacción inmobiliaria hay que dar el 5% a notario y registro.

Pero adicional, esta es la base también de muchos programas sociales como el puntaje del Sisbén, el adulto mayor, subsidios de vivienda. O sea, hoy el objetivo es sacar de la pobreza de millones de colombianos en un papel y eso no debe ser así. Esto es un proceso absolutamente técnico que para que dé rentabilidad tiene que salir barato y rápido y eso es lo que están haciendo hoy.

La veedora agregó “yo quiero aclarar que nosotros, como veeduría nacional, estamos de acuerdo en que se debe hacer catastro, pero con unas reglas claras. Hoy la norma actual es una norma amañada que funciona detrás del negocio. Entonces, hay que reformar la política catastral en Colombia, hay que suspender esos procesos de actualización que ya son nefastos de por sí y hay que suspender también.

Hay que tumbar el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo en donde el gobierno nacional ordenó aumentar los avalúos catastrales de manera automática y sin ningún tipo de estudio técnico.

Más de 700 municipios que les cambiaron los avalúos de manera automática. Si el IGAC no lo pudo hacer en 20 años, ¿por qué creyeron que lo podían hacer en 3 meses? ¿Dónde se había visto?

Entonces, hoy nosotros vamos y ya citamos a paro nacional el 9 de abril porque la tierra se respeta, porque la propiedad se defiende, pero sobre todo porque los derechos que nos dan la Constitución son absolutamente sagrados y no vamos a permitir que los intereses de unos cuantos políticos vengan y les destruya la vida a millones de colombianos.

Yo hay algo que yo he dejado claro en todas mis intervenciones, esto no es un tema de izquierdas y derechas, el dinero no tiene ideología alguna y todo lo han hecho.

Hoy yo no he visto a ningún alcalde demandando ante la Corte Constitucional lo que está pasando lastimosamente dentro de las reglas del catastro, quien tiene el poder después de que yo lo permito es el gestor.

Gobernación del Quindío

Durante la jornada de la sesión extraordinaria, del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural -CONSEA-, presidido por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, en la cual se abordó la situación de los avalúos catastrales exagerados en todo el departamento, un aspecto que ha generado preocupación legítima en la comunidad y afectaciones en la economía

El mandatario de los quindianos fue enfático en señalar que: “el Gobierno del Quindío, no tiene injerencia directa en la definición de estos avalúos, este espacio surge por el clamor del sector rural, de nuestros campesinos y productores, quienes enfrentan incertidumbre frente a los impactos económicos que estos procesos pueden generar