Quejas y reclamos por altos costos del impuesto predial en cuatro municipios del Quindío

Armenia

No paran las quejas, reclamos y rechazo de dueños de predios en la zona urbana y rural de los municipios de Filandia, Montenegro, Circasia y Quimbaya por el alto incremento de la tarifa del impuesto predial debido a la actualización catastral

El fin de semana hubo protesta en el municipio de Filandia y hoy hubo otra manifestación en el municipio de Montenegro por la misma razón, los incrementos que superan hasta el 500% del valor del impuesto predial

Caso de predio rural en Montenegro

Marta Marín “En mi caso tengo una finquita de 20 cuadras, estábamos pagando 2 millones y medio de pesos el año pasado, este año debo pagar 22 millones y medio de pesos, con una casa sencilla donde vive el agregado, no hay construcciones nuevas y no más solamente uno entiende que no han no habían hecho nuevos avalúos que el avalúo estaba desde hace 14 años, sin actualizarse, uno entiende eso.

Pero una cosa es eso y otra cosa es el cobro excesivo. Y una subida tan impresionante como de 2 millones y medio a 22 millones y medio. Muy complicado para el tiempo, muy complicado para el momento, pienso yo que deben volver a reevaluar pues cómo se midieron, cómo se hicieron esos avalúos.

Diputada y la queja ante la Superintendencia de Notariado

Ante esta situación, la diputada del pacto histórico Jessica Obando anunció que se presentó una queja ante la superintendencia de notariado y registro, que es la autoridad máxima de control y vigilancia de estos operadores catastrales para que intervenga, revise y audite a Masora gestor catastral,

Más información Superintendencia de Notariado y Registro adelanta visita a la oficina de catastro de Armenia

Por qué hay varias inconsistencias que hemos identificado en la ejecución de los procesos de actualización en los municipios actualizaciones que se demoraron entre dos y tres meses que no se hicieron con el personal que corresponde a la norma técnica Adicional a eso, pudimos observar en la documentación requerida a las entidades territoriales que los soportes o la información técnicos no se había obtenido de acuerdo o de conformidad con la norma técnica.

También pudimos observar que uno de los elementos fundamentales que nos llama mucho la atención y corresponde a una violación directa de derechos fundamentales son las plataformas contratadas por la entidad.

Llamado del comité de cafeteros del Quindío

Por su parte desde el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío elevó una solicitud respetuosa pero vehemente a las administraciones locales y a los Concejos de los doce municipios del departamento, con el fin de que se revise de manera urgente la implementación del reajuste catastral en la zona rural.

En el documento indican “Lo anterior, analizando de manera sensata el impacto que tiene un alto incremento del predial, y las alzas desmesuradas en los avalúos catastrales que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad del campo ni a las condiciones propias de la actividad agrícola y cafetera del Quindío.

En este sentido, invitamos a las autoridades competentes a analizar de forma consciente y responsable la adopción de una tarifa diferencial del impuesto predial para los predios rurales destinados a la caficultura y a la actividad agropecuaria, como una medida que permita proteger la sostenibilidad económica de los productores, salvaguardar el Paisaje Cultural Cafetero y garantizar la permanencia de las familias en el territorio rural.

La actualización catastral ha incrementado exponencialmente, en algunos casos en más del mil por ciento el valor de los predios rurales. Si bien esto podría reflejar una valorización de la tierra, no guarda relación con la rentabilidad real de la actividad agrícola. Cobrar el impuesto predial pleno sobre estos nuevos valores, sin considerar la capacidad de pago real del productor, resulta irracional, desincentiva la producción y pone en riesgo la sostenibilidad económica del campo.

En los municipios de Montenegro, Quimbaya y Circasia, los alcaldes presentaron proyectos para modificar el estatuto tributario y generar alivios y plazos para los contribuyentes y que el cobro no sea tan alto, en Filandia el alcalde presentó de nuevo el proyecto de acuerdo al concejo para buscar alivios para los contribuyentes.