Partido de la U no apoyará a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales

Logo del Partido de La U e Iván Cepeda. Fotos: X @partidodelaucol / Colprensa

El Partido de la U tomó una decisión clave tras una reunión de bancada que comenzó hacia el mediodía de este miércoles en el Club de Banqueros de Bogotá. La colectividad anunció que no respaldará la candidatura del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Lea aquí: Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda por suspensión de captura de alias ‘Calarcá’

Según confirmó a Caracol Radio la senadora Norma Hurtado, el partido definirá entre los candidatos de la derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, en un próximo encuentro.

Había expectativa, pues incluso se pensó que el partido llegaría dividido. Pero con esta decisión, se alejan de una eventual alianza con el petrismo.

Y sale perjudicado el sector petrista dentro del partido, como el senador Antonio Correa, quien venía respaldando la candidatura de Iván Cepeda y había manifestado su intención de mantener ese apoyo.

Ampliar Cerrar

Noticia en desarrollo...