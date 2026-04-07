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07 abr 2026 Actualizado 23:43

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Política

Petro por libertad para Ricardo Bonilla: “Tenían a un inocente preso arbitrariamente”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la libertad que le otorgó un juez al exministro Ricardo Bonilla.

Petro se pronunció tras imputación de cargos contra Ricardo Bonilla. Foto: Presidencia y Colprensa.

Petro se pronunció tras imputación de cargos contra Ricardo Bonilla. Foto: Presidencia y Colprensa.

Petro se pronunció tras imputación de cargos contra Ricardo Bonilla. Foto: Presidencia y Colprensa.

De muy buena manera recibió el presidente Gustavo Petro, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Señaló que toda una justicia llega a su final, porque “tenían a un inocente preso arbitrariamente”.

Aseveró en que es una buena noticia, porque ahora sí el exministro Bonilla, se podrá defender de los hechos, pero en libertad.

Petro había exigido la libertad del exministro

Minutos antes de que se conociera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el alto mandatario había exigido la liberación inmediata del exministro, y además, le pidió a todos los organismos de Derecho Internacional, brindarle protección inmediata.

Y es que para el presidente Petro, el exministro Bonilla estaba detenido arbitrariamente por simple sectarismo político.

Por lo cual, lo consideraba “un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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