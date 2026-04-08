🔴 PSG vs Liverpool EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido ida de cuartos Champions

El PSG llega en gran forma a este compromiso tras reforzar su liderato en la Ligue 1 con una victoria 3-1 sobre Toulouse, resultado que le permitió ampliar su ventaja a cuatro puntos en la cima. Además, su partido ante Lens fue aplazado para que el equipo de Luis Enrique se concentre plenamente en este duelo de la UEFA Champions League.

El conjunto parisino buscará eliminar a un rival inglés por segunda ronda consecutiva, luego de golear a Chelsea con un contundente 8-2 en el global de los octavos de final. De hecho, el PSG ha dejado fuera a equipos ingleses en cuatro ocasiones desde el inicio de las eliminatorias de la temporada pasada. Sin embargo, existe un antecedente que juega en su contra: en cuatro de las últimas cinco ediciones, el vigente campeón de la Champions ha sido eliminado en los cuartos de final.

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Por su parte, el Liverpool llega golpeado tras caer 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup. El equipo dirigido por Arne Slot buscará evitar una doble eliminación en esta instancia, teniendo en cuenta que la Champions es su última gran oportunidad de conquistar un título en la temporada de despedida de Mohamed Salah.

Pese a ese reciente tropiezo, los Reds llegan con buenos números en el torneo continental, ya que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos 1 derrota. En su presentación más reciente, vencieron con autoridad 4-0 al Galatasaray en Anfield, asegurando su clasificación a esta fase con una actuación convincente.

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