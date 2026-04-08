Aplazan cierre del Puente Pinzón que comunica al centro con el norte de Boyacá

“El movimiento de tierra que se viene por causas de que el río Chicamocha le cava y por falta de una canalización también" alcalde de Boavita, Alberto Sandoval.

Boavita

El contratista de la obra, Consorcio PEB-JI y la interventoría dieron a conocer que el cierre del Puente Pinzón que comunica a los municipios de Soatá, Boavita, La Uvita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Güican, entre otros se aplazó una semana.

Advierten que, “el cierre del puente, inicialmente programado para el 8 de abril de 2026, ha sido reprogramado para el miércoles 15 de abril. Somos conscientes de la importancia de esta vía para la conectividad regional; por ello la reprogramación obedece a situaciones operativas internas de carácter técnico que requieren ser atendidas previamente con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades constructivas, así como la seguridad de los usuarios y la calidad de la obra”.

En diálogo con Caracol Radio el alcalde de Boavita, Alberto Sandoval, aseguró que era necesario hacer algunos ajustes técnicos de los materiales para evitar que el arreglo se prolongue mucho más tiempo ya que la estructura se corre cada año por la erosión que causan las aguas del río Chicamocha.

“Este puente viene presentando ya hace unos años un problema es que el río (Chicamocha) se lleva la banca del lado de Soatá. Al llevarse la banca pierde fuerza esta banca y se viene hacia el río, se corre toda la infraestructura la cual está acabando la tolerancia de los rodachines que tiene el puente para que la parte técnica, funcione y sea un puente durable. Al acabarse esta parte tienen que nuevamente prolongarle una parte de espacio para la tolerancia para que este puente no vaya de pronto a fraccionarse por la presión de la tierra que hace del lado de Soatá hacia el río corriéndolo hacia agua habita porque promedio que se está corriendo es 1.7 cm por año que se viene corriendo este puente, si bien sabemos el puente lleva más de 20 años, ya se va corriendo 40 cm, que era la tolerancia, entonces se necesita volver a darle esa tolerancia para la duración y la garantía de este puente”.

Alertó el alcalde que es necesario canalizar el río para darle mayor durabilidad y seguridad para su uso constante para el tránsito de pasajeros y carga entre el centro y el norte del departamento.

“El movimiento de tierra que se viene por causas de que el río Chicamocha le cava y por falta de una canalización también, que es lo más importante que está viendo a la canalización de este río para que el agua en las crecientes no golpee el talud de la parte de lado de Soatá y no se nos presente más afectaciones”.