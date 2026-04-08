Ampliaron plazo para certificación con el SENA 2026: únicos beneficiarios y cómo solicitarlo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció una nueva ampliación en el plazo de inscripciones para la Certificatón CampeSENA 2026 “Cosechando Saberes”, una iniciativa que busca reconocer formalmente la experiencia laboral de campesinos y campesinas en todo el país.

La nueva fecha límite quedó fijada para el próximo 24 de abril de 2026, lo que abre una ventana adicional para quienes no alcanzaron a registrarse en el cronograma inicial.

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¿Quiénes pueden acceder a la certificación del SENA?

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a campesinos, campesinas y trabajadores del sector rural que hayan adquirido conocimientos a través de la práctica, sin necesidad de contar con estudios formales.

El objetivo principal es validar esos saberes mediante un certificado oficial, que respalde su experiencia en diferentes actividades productivas del campo colombiano.

Desde su creación, esta estrategia ha beneficiado a cientos de miles de personas. De hecho, el SENA ha certificado a más de 350.000 trabajadores rurales en los últimos años, consolidando este programa como una de sus principales apuestas para fortalecer el desarrollo rural.

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¿Hasta cuándo fue la ampliación del plazo para esta nueva oportunidad?

La extensión del plazo responde a la necesidad de facilitar el acceso a más personas, especialmente aquellas que, por dificultades de conectividad o ubicación, no habían podido completar el proceso.

Ahora, los interesados tendrán hasta el 24 de abril para postularse a uno de los 5.000 cupos disponibles a nivel nacional.

Esta ampliación también busca fortalecer la inclusión y garantizar que los beneficios lleguen a más territorios.

Oficios disponibles:

La Certificación CampeSENA 2026 ofrece la posibilidad de certificarte en 176 oficios, distribuidos en sectores clave de la economía rural y productiva.

Producción agrícola

Producción agrícola

Café y cacao

Agroindustria

Pesca y acuicultura

Construcción e infraestructura

Servicios ambientales

Diseño, confección y moda

Paso a paso para inscribirse

El proceso de inscripción es totalmente gratuito y se realiza en línea, para las personas que estén interesadas en participar, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del SENA.

Ubicar el banner de Certificatón CampeSENA 2026.

Diligenciar el formulario con sus datos personales.

Seleccionar el oficio en el que desean certificarse.

Beneficios de obtener la certificación

Además del reconocimiento formal de sus conocimientos, quienes obtienen esta certificación acceden a nuevas oportunidades.

Por ejemplo, pueden vincularse como instructores dentro del programa CampeSENA, compartiendo su experiencia con otras comunidades y recibiendo incentivos económicos.

Asimismo, el certificado fortalece el perfil de los participantes para acceder a programas como Fondo Emprender, facilitando la obtención de recursos para impulsar proyectos productivos.