SENA realizará feria de empleo y emprendimiento para víctimas del conflicto en Sincelejo

Sincelejo

El próximo 9 de abril, la Agencia Pública de Empleo del SENA realizará en Sincelejo dos eventos simultáneos dirigidos a la población víctima del conflicto armado, con el propósito de facilitar el acceso a vacantes laborales y promover iniciativas productivas lideradas por emprendedores víctimas.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el centro comercial Viva Sincelejo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.

Por un lado, se cumplirá la primera Feria de Servicios para Víctimas de la Violencia 2026, donde los asistentes podrán postularse a vacantes disponibles a nivel regional, nacional e internacional, a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. Así lo explicó Ana Karina Gómez, orientadora ocupacional de población víctima del SENA, quien señaló que el objetivo es facilitar una inserción real al mercado laboral.

Durante la feria, el SENA también socializará su oferta institucional en formación, empleo, emprendimiento y certificación por competencias laborales, con acompañamiento directo de orientadores. Inicialmente se dispondrá de al menos 32 vacantes, las cuales podrían aumentar. Las postulaciones deberán realizarse de forma virtual, ya que no se recibirán hojas de vida físicas.

De manera paralela se llevará a cabo la Feria Sembradores de Paz 2026, un espacio orientado a la reconciliación y el desarrollo económico. En este escenario, 20 emprendedores víctimas del conflicto exhibirán y comercializarán productos como artesanías, lácteos y bisutería.

Javier Merlano Ramos, dinamizador de emprendimiento del SENA Sucre, indicó que esta feria se realiza desde hace cuatro años en todo el país y ha tenido una alta aceptación del público. La actividad se desarrolla en articulación con la Unidad para las Víctimas y Fondo Emprender, y para este año se proyectan dos ferias adicionales en los meses de mayo y junio.

El SENA invitó a la población víctima interesada en participar a registrarse previamente en la plataforma ape.sena.edu.co, mantener su perfil actualizado y cargar los soportes requeridos para acceder a las oportunidades disponibles.