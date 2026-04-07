Vuelve y juega: dejan libres a tres delincuentes que habían hurtado un camión en Puente Aranda

Tres delincuentes hurtaron un furgón en la localidad de Puente Aranda. Sin embargo, gracias a la denuncia ciudadana, la Policía realizó, casi de manera inmediata, un operativo mediante el cual se logró capturar a los ladrones el barrio Tibana.

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Durante el procedimiento, la Policía pudo evidenciar que dos de estas personas registran antecedentes por diferentes delitos y uno de ellos tenía medida domiciliaria por receptación.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondieran por estos hechos. No obstante, a pesar de las pruebas y de la captura, se pudo conocer que los delincuentes quedaron en libertad, incluyendo a la persona que tiene el brazalete electrónico.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha hecho críticas a esta situación que de manera reiterativa se ha registrado en Bogotá. Mientras que la Policía consigue capturar a los delincuentes, estos quedan el libertad representando un peligro para la sociedad.

Justamente en febrero de este año, el mandatario se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y otras autoridades para hablar sobre los retos que enfrenta la capital del país en materia de seguridad.

En esa reunión, el alcalde indicó que se acordó, junto a la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, trabajar en proyectos de ley que permitan hacer los cambios legales que se han identificado como necesarios para ser más efectivos en la lucha contra el delito.

En lo que va corrido del año 2026, la Policía ha logrado una reducción del 31% en el hurto de vehículos con 247 casos menos en comparación al 2025 y recuperado 229 vehículos. Sin embargo, se enfrenta a retos como este, que los delincuentes queden en libertad después de ser capturados.