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“Policía se siente en una bicicleta estática”: alcalde Galán por deficiencia de la justicia

En los micrófonos de 6 AM W, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán insistió en el cambio de leyes y normativas para imponer medidas más drásticas a los delincuentes que incluso roban un solo celular.

¿Por qué no militarizar Bogotá?

“El Ejército viene acompañando en zonas de protección, liberando a la Policía de alguna de sus labores. Ya que entren a cumplir la función de la Policía no es el camino, pero estamos abiertos a buscar fórmulas”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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