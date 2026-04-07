La Policía abrirá una investigación al uniformado que atropelló a una perra en la localidad de Bosa

Mucha indignación en redes sociales ha generado un video en el que se ve a un uniformado de la Policía atropellar a una perra en la localidad de Bosa cuando transitaba en una motocicleta de la institución. Aunque esta persona se percata de la situación, decide seguir su rumbo.

Lea también: Galán cuestiona al Gobierno Petro por nombramiento del jefe de la banda ‘El Mesa’ como gestor de paz

Ante esta situación, la Policía indicó que se adelantan las verificaciones de tiempo, modo y lugar para esclarecer lo ocurrido, mientras se realiza la recolección de información con el fin de que las autoridades competentes inicien las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar.

Asimismo, la institución indicó que la Policía Ambiental de la Seccional de Carabineros de la Metropolitana de Bogotá activó el protocolo de atención, logrando la recuperación del animal, identificado como Kiara, quien ya recibió atención médico veterinaria y se encuentra estable.

Le puede interesar: “Ya fue despedido”, Galán sobre trabajador del Metro que lanzó piedras a TransMilenio

“La institución invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad, la convivencia y la protección animal a través de la línea 123”, dijo la Policía a través de un comunicado.