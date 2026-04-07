Trancón monumental en la Avenida Boyacá: motociclista murió tras ser atropellado por un camión

En medio de la hora pico en Bogotá, se registró un grave accidente de tránsito entre un camión de la basura y una motocicleta en la Avenida Boyacá con calle 39 sur en sentido norte-sur. En el siniestro, el motociclista perdió la vida, por lo que se tuvo que cerrar la calzada rápida.

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De acuerdo con las autoridades de tránsito, al lugar ya llegó un grupo de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo. Por cuenta de este accidente, hay un trancón monumental en la Avenida Boyacá y se recomienda tomar como vía alterna la Avenida Primero de Mayo al oriente.

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy, entre camión y motociclista en la Av. Boyacá con calle 39 sur, norte-sur. Tránsito Bogotá fue asignada y un grupo de criminalística en desplazamiento”, fue el mensaje que puso Tránsito en redes sociales.

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