Cierran en Usaquén establecimiento que ofrecía rinomodelación en una hora: cobraban un millón

En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Bogotá cerró un establecimiento en el barrio Santa Barbara Occidental, en la localidad de Usaquén que realizaba procedimientos invasivos como rinomodelación en una hora por un millón de pesos.

De acuerdo con las autoridades, el lugar operaba a puerta cerrada bajo la fachada de servicios odontológicos.

“Agradecemos la denuncia ciudadana. Sitios como este de tipo clandestino son redes criminales que ponen su vida en peligro. En los últimos dos años hemos cerrado 397 sitios ilegales. Consulte la habilitación de los sitios autorizados en nuestra página http://wwwsaludcapital.gov.coSi conoces casos similares repórtelos a la línea 6013649550″, dijo el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Operativos en Bogotá para vigilar y controlar establecimientos

La Secretaría de Salud encendió las alertas frente al aumento de procedimientos estéticos realizados en sitios clandestinos y por personas no autorizadas, luego de recibir 282 quejas relacionadas con este tipo de servicios entre enero de 2025 y mayo de 2026.

De estas, 194 corresponden a sitios no habilitados o clandestinos, 58 a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 23 a prestadores independientes y 7 a establecimientos con objetos sociales diferentes a la prestación de servicios de salud.

Durante las acciones de inspección, vigilancia y control, la Secretaría ha identificado y cerrado quirófanos clandestinos que operaban en casas y apartamentos “a puerta cerrada”, sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.