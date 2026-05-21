Suspenden actividades de tres establecimientos de belleza en Chapinero

La Alcaldía Local de Chapinero lideró un operativo de Inspección, Vigilancia y Control enfocado en centros estéticos y de belleza en el sector de Chapinero Centro.

Durante el recorrido, las autoridades impusieron una medida de suspensión temporal de actividades por 10 días al establecimiento ‘Casa Cavalier’. Un lugar que no contaba con la documentación obligatoria para su funcionamiento, de acuerdo con el artículo 92, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016.

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“La salud y la seguridad de la ciudadanía en la localidad dependen del cumplimiento de las normas. Estos cierres corresponden a la aplicación de la ley a establecimientos que operan sin los requisitos. Todo lugar que preste servicios estéticos y de belleza en nuestra localidad debe contar con las garantías legales y sanitarias. Nuestro equipo continuará las visitas de inspección para vigilar a estos establecimientos “, dijo Catherine Chaves, alcaldesa de Chapinero.

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Así mismo, otros dos locales del sector fueron sancionados con la suspensión de actividades por 3 días al no tener la documentación completa para su funcionamiento.