Una pelea delató a un homicida: llegó herido a urgencias y le hallaron un brazalete electrónico

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Chapinero logró la captura de un hombre por el delito de fuga de presos y falsedad personal.

Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba labores de registro y control en el barrio Chapinero Central, fue alertada por la central de radio sobre dos personas que ingresaron a un centro asistencial tras una riña y con heridas causadas por arma cortopunzante.

Al llegar al hospital, uno de estos ciudadanos tomó una actitud sospechosa y evasiva e intentó salir del área de urgencias sin previa autorización. Por lo cual fue interceptado y, al realizar la verificación, manifestó a los uniformados no llevar ningún documento que demostrara su identidad e intentó identificarse con datos de otra persona. De igual manera, al efectuar el respectivo registro a personas, se le halló en uno de sus tobillos un brazalete electrónico del INPEC.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, este hombre cumplía detención domiciliaria por el delito de homicidio agravado. Finalmente, el capturado de 32 años fue dejado a disposición de la autoridad competente.