Con emotivo video, familiares de Yulixa le dan el último adiós

Por medio de sus redes sociales, la familia de Yulixa Toloza, la mujer que murió y cuyo cuerpo fue abandonado tras practicarse un procedimiento estético en un lugar ilegal, le dio el último adiós.

En el video, los familiares hacen un recuento de la mujer que tenía 52 años, quien se había convertido en la tía favorita de toda la familia.

Durante los dos minutos que dura el clip, la familia muestra cada uno de los momentos familiares que compartieron con Yulixa: viajes, reuniones y celebraciones quedaron plasmados en la imágenes.

Morelia Dávila, la prima de Yulixa, la recordó en los micrófonos de 6AMW como una mujer alegre y que vivía para sus sobrinos.

“Nació en Arauca y hace 22 años se vino a vivir a Bogotá.La vida de Yulixa eran sus cinco sobrinos, se dedicó a viajar con sus sobrinos. Siempre tenía una sonrisano le importa nada. Ella era incondicional y nos duele tanto lo que está pasando. Ella era alegría”, relató Dávila.

Se espera que en los próximos días, las autoridades entreguen el cuerpo de Yulixta, que se encuentra en Medicina Legal, para así darle una despedida digna en el departamento de Arauca.