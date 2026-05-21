Aprueban proyecto para denunciar con el celular a motos en andenes y mal parqueados en Bogotá

El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo del concejal Juan David Quintero, que busca habilitar a la ciudadanía para denunciar formalmente infracciones de movilidad desde sus celulares.

Así las cosas, la iniciativa plantea que la Secretaría de Movilidad implemente un sistema integral con una aplicación para reportes y carga de pruebas, especialmente en video, que contribuyan a garantizar sanciones efectivas contra el mal parqueo, el bloqueo de carriles y demás infracciones de tránsito de especiales connotaciones.

La iniciativa también contempla el apoyo de centros comerciales, con cámaras que ayuden a reportar posibles infracciones de tránsito por el estacionamiento de vehículos en sitios prohibidos.

“Vuelvo y lo digo: la Alcaldía debería permitir que con el apoyo de cámaras a las afueras de centros comerciales, se logre identificar posibles infractores que se creen por encima de la norma y, así, se puedan adelantar los trámites necesarios para que reciban su comparendo y aprendan a parquear bien”, dijo el concejal.

El proyecto cuenta con sustento jurídico basado en herramientas ya implementadas por el Gobierno nacional. Entre ellas se destaca el Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos, una plataforma tecnológica del Ministerio de Transporte que permite recibir evidencias gráficas o videográficas de infracciones de tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, entre enero y octubre de 2025 se impusieron cerca de 51.000 comparendos por estacionamiento indebido.

Las localidades con mayor incidencia fueron Chapinero, con 8.546 sanciones, y Fontibón, con 8.114.En materia de inmovilizaciones, Teusaquillo lideró con 1.930 casos, seguido por Chapinero con 1.799. Entre los puntos críticos se encuentran la calle 26, entre la avenida Ciudad de Cali y el Aeropuerto El Dorado, así como corredores en Chapinero y zonas comprendidas entre las carreras 7 y 11 y calles 123 y 111.