“Ya fue despedido”, Galán sobre trabajador del Metro que lanzó piedras a TransMilenio

Durante la mañana de este lunes, 6 de abril, se registraron bloqueos en la Autopista Sur con Calle 16 Sur, a la altura de la estación de Transmilenio Sena, por parte de contratistas del metro de Bogotá, quienes aseguran que alegan retrasos en los pagos, los trabajadores completarían cerca de seis días sin recibir remuneración.

En estas manifestaciones, un trabajador del Metro de Bogotá terminó generando afectaciones a un bus de TransMilenio tras lanzar piedras. Este hecho violento quedó registrado en cámaras y miles de usuarios, a través de redes sociales, rechazaron esta acción.

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Sobre este hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció y aseguró que es “inaceptable”. “Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad”, dijo el mandatario.

De acuerdo con el alcalde, el hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. “Fio informado de que ya fue despedido por el contratista del Metro”, añadió el alcalde.

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Asimismo, indicó que no va a permitir que “nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”. Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá también rechazó el acto violento y aclaró que esta persona no hace parte de la planta de servidores públicos de la empresa Metro de Bogotá.

En el mismo sentido, indicó que la empresa está al día con los pagos al Concesionario. “Cualquier subcontratista que tenga algún inconveniente relacionado con los pagos que debe recibir de este último, puede enviar un correo electrónico al Metro para remitir directamente al Concesionario”, dijo la empresa.