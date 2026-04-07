Oyente damnificado se queja por falta de ayudas en Montería: esto informó la Alcaldía

Montería

En el espacio de 6AM W, dirigido por Julio Sánchez Cristo, un oyente identificado como Jaime expresó preocupación, luego de resultar damnificado con las inundaciones registradas hace dos meses en la ciudad de Montería y no recibir ayuda hasta el momento.

Tras lo expuesto, el oyente expresó que “fuimos víctima de inundaciones desde el 5 de febrero y la Alcaldía de Montería hizo el censo, pero solamente nos preguntó el número de integrantes de la familia; no nos preguntó en qué fuimos afectados, qué se dañó, nada…y de ahí más nunca volvieron a llamarnos. No hemos recibido nada, ningún tipo de ayuda”.

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Frente a lo indicado, Caracol Radio consultó con la administración municipal y se indicó que se ha dispuesto de un código QR en el que se exige como primer requisito estar en el Registro Único de Damnificado (RUD) y acceder a un beneficio para las viviendas que resultaron afectadas durante la emergencia. La inscripción estaría habilitada hasta el miércoles, 8 de abril.

En información de servicio, se anexa la comunicación suministrada por las autoridades para la población que resultó impactada con el fenómeno climático: