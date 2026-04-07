La captura de alias ‘Chamo’ debilita la capacidad delincuencial de las disidencias en Morales, Cauca

Morales - Cauca

El Departamento de Policía Cauca informó que lograron la captura de Jefferson Aliendo, alias ‘Chamo’ presunto cabecilla de comisión de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, responsable de múltiples delitos en la región caucana.

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca manifestó que el implicado tenía cuatro años de trayectoria criminal al servicio de la estructura terrorista planeando acciones delictivas en el perímetro urbano y rural del municipio de Morales.

Según el oficial, la captura se realizó en Jumbo, Valle a través de unidades de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial del departamento caucano en coordinación con el Ejército.

Bedoya explicó que, el detenido es señalado de un doble homicidio en el municipio de morales en el 2024 y de activar un artefacto explosivo en la misma localidad en febrero del 2025 que dejó a un uniformado herido y lesionados a 10 civiles.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Chamo’ era un objetivo de alta peligrosidad que recientemente se había trasladado a la ciudad de Cali a realizar observación criminal y planear posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública e instalaciones oficiales.

El capturado quedó a disposición de la justicia y deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El departamento de Policía Cauca puntualizó que con este resultado se debilita la capacidad criminal de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en el Cauca.