Se entregó a las autoridades el presunto responsable de la muerte de una mujer en Armenia

Armenia

Recordemos que el caso se presentó el jueves santo en el barrio Portal del Edén al sur de la ciudad donde una mujer identificada como Natalia Zúñiga Díaz de 31 años que se movilizaba en una motocicleta eléctrica fue asesinada con arma de fuego y resultó herido su acompañante de 23 años.

Sobre el hecho, el coronel Carlos Mario Bustamante Comandante de la Policía del Quindío reconoció que fue una muerte que enlutó a la ciudadanía por lo que establecieron las investigaciones correspondientes entendiendo que el presunto responsable era un miembro activo de las fuerzas militares.

Enfatizó en que el fin de semana el hombre se presentó ante las autoridades junto con su abogado y el arma de fuego lo que permite avanzar en todo el proceso investigativo para esclarecer los hechos.

“El hecho que sí nos enlutó fuertemente fue la muerte de una mujer, al parecer por un miembro de las fuerzas militares, hecho que se desarrolló, se investigó y la persona el día sábado se presentó en las instalaciones policiales con su abogado y su arma de fuego", indicó.

Fue claro que quedó bajo disposición de la Fiscalía General de Nación y posterior se determinará todo el proceso judicial que corresponda en este lamentable caso.

“Este procedimiento está en investigación y ya es decisión de la Fiscalía General de la Nación, el proceso que pueda ya garantizar y definir la situación penal de esta persona que agredió y afectó la integridad de una mujer", mencionó.

Es de anotar que la hipótesis está relacionada con un tema amoroso puesto que el presunto agresor es la expareja sentimental de la víctima.