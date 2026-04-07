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07 abr 2026 Actualizado 15:55

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Política

Roy defiende su opinión sobre salida de jefes criminales para apoyar a Iván Cepeda: “han abusado”

Aseguró que nunca ha puesto en duda la honestidad del también candidato presidencial Iván Cepeda.

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona). / (Colprensa - Lina Gasca)

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona). / (Colprensa - Lina Gasca)

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona). / (Colprensa - Lina Gasca)

Muchos cuestionamientos ha recibido Roy Barreras, luego de que admitiera que soltar a jefes criminales “va a producir resultados electorales” favorables para el también candidato Iván Cepeda.

La afirmación le ha generado señalamientos, pues en medio de los cuestionamientos que ha recibido la suspensión de las órdenes de captura para los jefes criminales que negociacian la paz urbana, es aún más grave que un exministro de Gobierno admita que esto puede tener un índole político para apoyar a un candidato presidencial.

Roy defendió su postura

No se puede hacer política con armas”, así defendió el candidato Roy Barreras la postura que ha generado polémica, luego de que aseguró que la salida de jefes criminales podría producir resultados positivos para la candidatura de Iván Cepeda.

Dijo que, nadie tiene dudas de que los grupos ilegales han abusado de la buena fe de la política de ‘Paz Total’, y que tienen pretensiones políticas porque creen que van a continuar en el limbo jurídico abusando.

Además, aseguró que en ningún momento está dudando de la credibilidad de Iván Cepeda, y que, aunque tienen diferencias, concuerdan en el propósito de justicia e inclusión social.

"Conozco a Iván hace 17 años, es un hombre honesto y siempre lo he visto actuando de buena fe con los más altos propósitos de defender a las víctimas, la paz y la verdad“, dijo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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