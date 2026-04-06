Revelan audio que alertó a Petro sobre presunto plan para incriminarlo antes de su reunión con Trump

Desde el pasado 16 de marzo, Colombia estaba a la espera del audio que el presidente Gustavo Petro habría anunciado en el consejo de ministros de ese día, y que lo habría alertado sobre un presunto plan para incriminarlo ante las autoridades de Estados Unidos, y que le habría llegado unos días antes del encuentro que tenía planeado en Washington con el mandatario Donald Trump.

Se trata del audio que el mandatario anunció en medio del consejo de ministros liderado por la crisis diplomática con Ecuador, y que fue revelado por el diario español El País.

En el audio, se escucha a un colombiano y a un ecuatoriano, hablando sobre un presunto plan para frenar extradiciones de jefes narcotraficantes, a cambio de que estos incriminaran al jefe de Estado ante autoridades de Estados Unidos.

Según la publicación de este audio, la grabación circuló en organismos de inteligencia, y fue considerada creíble por fuentes oficiales.

Además, fue usada por el presidente Petro como prueba frente al supuesto plan con el que buscan incriminarlo ante las autoridades norteamericanas, relacionándolo con narcotráfico y con el crimen organizado.

¿Qué dice el audio?

En el audio, se escucha a un ciudadano ecuatoriano hablando sobre la conformación de un grupo especial, supuestamente avalado por la Embajada de Estados Unidos, para que reportaran las situaciones que se presentaran en la frontera entre Ecuador y Colombia, con el propósito de que cantaran en contra del presidente Petro.

Dentro de los objetivos, estarían Giovanny Andrés Rojas conocido como alias “Araña”, máximo jefe de los Comandos de la Frontera, líderes de los Comandos de la Frontera, del ELN, del frente Carolina Ramírez, entre otros reclamados en extradicción por Estados Unidos; para entregarlos a cambio de testimonios contra el mandatario colombiano.