🔴EN VIVO: Última hora de la guerra de EEUU e Israel contra Irán: Trump negociará apertura de Ormuz

Miembros de las fuerzas de seguridad vigilan a la multitud durante el cortejo fúnebre del jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto de Majid Saeedi/Getty Images) / Majid Saeedi

Se agotan las horas del ultimátum emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen de Irán. La fecha límite fijada es este 7 de abril, las 00.00 GMT (7:00 p. m. hora de Colombia).

La tensión actual radica en la exigencia de Washington a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético global y que fue interrumpida en represalia por la guerra de EE.UU. e Israel. El presidente Trump elevó la presión con declaraciones contundentes a través de sus redes sociales:

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás (...) No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”, aseguró Trump en su red Truth Social.

“¿Quién sane? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, repitió el presidente. De no haber acuerdo a las 20.00 hora de Washington de hoy (00.00 GMT del miércoles), Trump sugirió una ofensiva de escala sin precedentes.

A pesar de la gravedad de sus declaraciones, la Casa Blanca emitió un comunicado descartando el uso de armas nucleares, ante la alarma internacional por las palabras del Ejecutivo. El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, dijo que su país está preparado para enfrentar cualquier posibilidad en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Por su parte, Israel pidió a su población permanecer “vigilante, atenta y actuar con responsabilidad” ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, “como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum” dado por Donald Trump.

“Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas”, señala el comunicado del Ejército israelí.

Minuto a minuto: Ultimátum de Trump a Irán

En las últimas horas, Trump aseguró que se encuentra en “negociaciones intensas” con Irán antes del límite para reabrir el estrecho de Ormuz. Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, solicitó a Estados Unidos extender su ultimátum por dos semanas más.

Al respecto, el papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer “todo lo posible” para “decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.