Palmeiras ya pisa Colombia y se prepara en Cartagena para enfrentar a Junior

El Palmeiras ya se encuentra en territorio colombiano listo para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo arribó a Cartagena en horas de la noche, donde estableció su base de concentración antes de medirse al Junior de Barranquilla.

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La delegación del ‘Verdao’ aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez tras un vuelo chárter procedente de Salvador de Bahía, en una llegada que marca el inicio de su camino en el Grupo F del torneo continental.

Previo al viaje, el plantel dirigido por Abel Ferreira adelantó una jornada de entrenamientos dividida en dos grupos. Los jugadores con mayor carga de minutos en su más reciente compromiso por liga realizaron trabajos regenerativos enfocados en recuperación física, mientras que el resto del equipo llevó a cabo ejercicios técnicos, tácticos y partidos en espacio reducido.

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Ya instalados en Cartagena, los brasileños comenzaron a ajustar los últimos detalles de su preparación en las canchas del Colegio Jorge Washington, donde buscan llegar en óptimas condiciones al compromiso frente al conjunto ‘tiburón’.

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El encuentro marcará el inicio del camino internacional para ambos equipos, con un Palmeiras que llega como uno de los favoritos del grupo y un Junior que espera hacerse fuerte como local en Barranquilla.