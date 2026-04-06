Así será la programación de los clubes colombianos en Libertadores y Sudamericana

Vuelve la emoción del fútbol continental con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde seis equipos colombianos buscarán sumar puntos importantes en una semana cargada de partidos.

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La acción comienza este martes con doble presencia nacional. Por la Sudamericana, Millonarios FC visitará a O’Higgins FC en territorio chileno a las 7:00 p.m., con la expectativa puesta en la convocatoria de Radamel Falcao García . Más tarde, a las 9:00 p.m., Deportes Tolima recibirá a Universitario de Deportes en Ibagué por la Libertadores.

El miércoles será el turno de otros dos representantes. Independiente Medellín enfrentará a Estudiantes de La Plata a las 7:00 p.m. en el Atanasio Girardot. A esa misma jornada se suma Junior de Barranquilla, que actuará como local en Cartagena frente a Palmeiras, equipo donde milita Jhon Arias, en un duelo programado para las 7:30 p.m.

La agenda se cierra el jueves con otros dos compromisos. Por Libertadores, Independiente Santa Fe será anfitrión de Peñarol a las 9:00 p.m. en El Campín. Mientras tanto, por Sudamericana, América de Cali visitará a Macará a las 7:30 p.m.

En cuanto al formato, la Libertadores mantiene su sistema tradicional: los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final, mientras que el tercero tendrá una segunda oportunidad en la Sudamericana. En este último torneo, solo el líder de cada grupo clasifica directamente a octavos, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje frente a equipos provenientes de la Libertadores.

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Será una semana determinante para medir el nivel internacional de los clubes colombianos y empezar a perfilar sus aspiraciones en ambos torneos.

Programación equipos Colombianos en Libertadores y Suramericana:





Copa Libertadores 2026 - Fecha 1

Deportes Tolima vs. Universitario: Martes 7 de abril, 9:00 p.m. - Estadio Manuel Murillo Toro.

Independiente Medellín vs. Estudiantes: Miércoles 8 de abril, 7:00 p.m. - Estadio Atanasio Girardot.

Junior vs. Palmeiras : Miércoles 8 de abril, 7:30 p.m. - Sede alterna (Cartagena).

Independiente Santa Fe vs. Peñarol : Jueves 9 de abril, 9:00 p.m. - Estadio El Campín.

Copa Sudamericana 2026 - Fecha 1

O’Higgins vs. Millonarios: Martes 7 de abril, 7:00 p.m- Estadio El Teniente.

Macará vs. América de Cali: Jueves 9 de abril, 7:30 p.m - Estadio Bellavista.