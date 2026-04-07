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07 abr 2026 Actualizado 17:23

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Montería

Más de un millón de litros de agua potable se han destinado para familias damnificadas en Córdoba

Se trata de las familias que resultaron afectadas por las inundaciones registradas hace dos meses en el departamento.

Más de un millón de litros de agua potable se han destinado para familias damnificadas en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Más de un millón de litros de agua potable se han destinado para familias damnificadas en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Más de un millón de litros de agua potable se han destinado para familias damnificadas en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Con la disminución de los niveles del agua en Córdoba, las autoridades han resaltado que han empezado a conocerse necesidades entre la población afectada por las inundaciones registradas hace dos meses en el departamento. La falta de agua potable ha sido un denominador común en las zonas impactadas por la emergencia.

Tras lo expuesto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que “ha distribuido más de un millón de litros de agua potable mediante nueve carrotanques y ha realizado el lavado de 10 kilómetros de calles en barrios afectados de Montería”.

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Asimismo, resaltó que vienen adelantando adecuaciones en cinco albergues ubicados en el municipio de Tierralta, Córdoba, donde aún se concentran más de 3.000 personas que fueron desplazadas por las aguas en el Alto Sinú.

“La entidad brinda asistencia técnica para la adecuación de alojamientos temporales en Cerro de las Tetas, Cerro El Toro, Nuevo Tay, Santana y Villa Providencia, y evalúa nuevas construcciones con el apoyo de organizaciones humanitarias”, puntualizó.

Pese a lo establecido, las comunidades insisten en mayor atención porque aún requieren alimentos, elementos de aseo, ropa, cobijas, colchonetas y otros.

Cabe recordar que, la emergencia generada por las inundaciones impactó al 80% del territorio cordobés.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

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