Mueren tres personas en accidente de un bus de la empresa Coomotor en la variante de Ibagué

Ibagué

En la madrugada de este martes 7 de abril se presentó un grave accidente de tránsito en la variante de Ibagué, a la altura de la glorieta de Payandé, donde un bus adscrito a la empresa Coomotor se volcó y chocó contra árboles ubicados a un costado de la calzada.

Según el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, en el bus se transportaban alrededor de 27 pasajeros, de los cuales hasta ahora se tiene el reporte de tres personas fallecidas y un número todavía indeterminado de heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad.

“Lamentablemente, en este accidente vial nos reportan tres personas fallecidas, y los heridos fueron trasladados a diferentes entidades hospitalarias de Ibagué en atención coordinada con APP GICA, las autoridades y los cuerpos de socorro”, detalló Bermúdez.

Todavía resta por confirmarse la identidad de las tres personas fallecidas, quienes se desplazaban en el bus de placa THP-832, al igual que los nombres de los demás ocupantes del vehículo.

Entretanto, permanece cerrada la variante de Ibagué en el sentido hacia Bogotá, lo que ha generado fuerte congestión vehicular en la zona. Las autoridades viales recomiendan tomar como vía alterna el corredor que conecta al sector de Picaleña y el peaje de Gualanday.