Hallan el cuerpo del hombre que se ahogó en zona turística de El Espinal, Tolima

Tolima

En el sector conocido como El Garbanzal, del municipio de Nariño, en el departamento de Cundinamarca, fue encontrado el cuerpo sin vida del hombre que se había ahogado en las aguas del río Magdalena desde el pasado domingo, en el municipio de El Espinal, Tolima.

Se trata de Hermes Gómez Campos, de 60 años, quien fue arrastrado por el caudal del río mientras se bañaba de manera recreativa en el sector conocido como La Caimanera, en hechos ocurridos la mañana del Domingo de Pascua.

Tras intensas labores de búsqueda, su cuerpo fue identificado a orillas del río Magdalena, en su paso por el vecino departamento de Cundinamarca. En la tarde de este lunes, personal de la Defensa Civil logró rescatar el cuerpo, que había sido arrastrado hasta la orilla del afluente.

Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este nuevo caso de muerte por inmersión en el Tolima, justo en la temporada de Semana Santa, cuando, de acuerdo con las estadísticas, estos casos suelen aumentar.

Según la Secretaría de Salud del Tolima, en los últimos cinco años se han registrado más de 200 muertes por inmersión en afluentes del departamento, es decir, un promedio de 40 personas cada año.