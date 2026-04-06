Heridos en accidentes de tránsito de Barrancabermeja tienen que ser remitidos a la Costa Caribe

Bucaramanga

El gran flujo de pacientes que llegan a las clínicas de Bucaramanga y al Hospital Universitario de Santander, HUS, está generando un efecto en la atención de personas enfermas en Barrancabermeja. La secretaría de Salud del distrito debió invitar a la comunidad a “priorizar su bienestar y aumentar las medidas de precaución”.

La alcaldía del puerto aseguró que “la sobreocupación reportada por algunos centros asistenciales del Área Metropolitana de Bucaramanga ha significado demoras en la remisión de pacientes que requieren atención de mayor complejidad, en especial cuando se trata de incidentes viales”.

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El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo informó que “los pacientes ingresados por Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat son remitidos a ciudades como Valledupar y Barranquilla”.

“Por eso es importante enviar un mensaje a la ciudadanía de convivencia pacífica y de autocuidado de la salud, para evitar y prevenir más situaciones adversas a la salud e integridad física que conlleven el aumento de la demanda en la atención”, manifestó el titular de la cartera de del Distrito de Barrancabermeja.