Más de 140.000 turistas visitaron Ibagué durante Semana Santa, con una ocupación hotelera del 80%

Durante la Semana Santa, Ibagué recibió más de 140.000 visitantes, consolidándose como un destino cada vez más atractivo para turistas nacionales y extranjeros. La ciudad registró una ocupación hotelera del 80%, reflejo del dinamismo de los sectores gastronómico, comercial y de transporte durante esta temporada.

“La mayoría de turistas llegaron por vía terrestre, lo que confirma que Ibagué es un destino accesible, cercano y cada vez más atractivo para el país”, indicó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad.

El flujo de visitantes se vio acompañado de una agenda variada, que incluyó celebraciones religiosas, actividades culturales y deportivas, así como recorridos por destinos naturales, impulsando la economía local y el disfrute de propios y turistas.

Estos resultados consolidan la tendencia positiva que viene registrando la ciudad en materia turística. En 2025, el transporte aéreo movilizó 112.207 pasajeros, lo que representó un crecimiento del 7,6 % frente a 2024, mientras que el transporte terrestre alcanzó los 2,18 millones de pasajeros, un incremento del 12,4 %. Además, en el ámbito internacional, 1.010 ciudadanos extranjeros visitaron la ciudad entre enero y febrero de 2026, cifra récord para este periodo.