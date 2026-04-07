Medellín vs. Estudiantes: hora y dónde ver el debut del DIM en Libertadores

LA PLATA, ARGENTINA - DECEMBER 8: Edwuin Cetre of Estudiantes La Plata runs with the ball during a Torneo Clausura Betano 2025 semifinal match between Gimnasia and Estudiantes at Juan Carmelo Zerillo Stadium on December 8, 2025 in La Plata, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Independiente Medellín pone en marcha su participación en la Copa Libertadores con un duelo en casa frente a Estudiantes de La Plata, en el estadio Atanasio Girardot, por la primera jornada del Grupo A.

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El conjunto antioqueño encara este inicio internacional en medio de un rendimiento irregular en la liga local, situación que lo obliga a sumar confianza en el plano continental. Aunque ha conseguido resultados importantes, el equipo aún busca mayor solidez en su juego.

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Del otro lado, el club argentino llega con mejores sensaciones. Su campaña reciente lo mantiene en los primeros lugares de su torneo y ha destacado especialmente por su orden defensivo, siendo uno de los equipos menos vulnerables en su campeonato.

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Para este compromiso, el DIM tendrá una ausencia sensible en la mitad de la cancha por la lesión de su capitán Didier Moreno. Sin embargo, podría contar con el delantero Francisco Fydriszewski, quien ha venido retomando ritmo en los entrenamientos. También llama la atención la presencia de Frank Fabra, uno de los nombres con experiencia internacional en la plantilla.

En el equipo visitante, uno de los focos estará sobre Edwuin Cetré, quien se medirá ante su antiguo club en un contexto especial.

El partido representa una oportunidad clave para ambos equipos de arrancar con pie derecho en un grupo que promete ser exigente desde la primera fecha.

¿Cuándo, en dónde ver Medellín vs. Estudiantes De La Plata?

El partido entre Argentinos y colombianos se podrá ver por la señal del ESPN y su plataforma digital Disney+. También podrá seguirlo por el minuto a minuto de caracol.com.co y por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Hora y dónde ver el partido:

• Miércoles 8 de abril

• 7:00 p.m. (hora de Colombia)