Más de 1.600 dosis contra la fiebre amarilla fueron aplicadas durante Semana Santa en Ibagué
Durante la Semana Mayor, la Secretaría de Salud de Ibagué aplicó 1.697 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla y realizó 82 visitas de verificación a planes de contingencia, además de cerrar cinco establecimientos por riesgos sanitarios.
La Alcaldía de Ibagué entregó un balance positivo de las acciones de prevención y control de enfermedades durante la Semana Santa, con un enfoque especial en la fiebre amarilla y el dengue.
Entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026, se aplicaron 1.697 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, de las cuales 1.580 correspondieron a primeras dosis y 117 a refuerzos, fortaleciendo la inmunización de la población frente a esta enfermedad.
Asimismo, la Secretaría de Salud lideró más de seis mesas de trabajo con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para mejorar la atención a los ciudadanos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario municipal.
En cuanto a la preparación frente a posibles brotes, se realizaron 46 visitas de verificación a planes de contingencia para fiebre amarilla y 36 para dengue, evaluando la capacidad de respuesta de las instituciones frente a emergencias epidemiológicas.
Durante las labores de inspección, vigilancia y control, se realizaron cinco cierres a establecimientos de expendio de alimentos, entre pescaderías y carnicerías, por presencia de plagas y condiciones higiénico-sanitarias deficientes. Estos negocios no podrán reanudar actividades hasta cumplir las observaciones de la autoridad sanitaria.
“La salud de los ibaguereños no es negociable. Seguimos trabajando en territorio, escuchando a la comunidad y actuando con contundencia frente a cualquier riesgo sanitario. Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros y una atención oportuna para todos”, afirmó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal.
Estas acciones reflejan el compromiso de la Administración Municipal con la prevención, vigilancia y control de la salud pública, asegurando la protección de los ciudadanos durante los periodos de alta movilidad en la ciudad.