Más de 1.600 dosis contra la fiebre amarilla fueron aplicadas durante Semana Santa en Ibagué

La Alcaldía de Ibagué entregó un balance positivo de las acciones de prevención y control de enfermedades durante la Semana Santa, con un enfoque especial en la fiebre amarilla y el dengue.

Entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026, se aplicaron 1.697 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, de las cuales 1.580 correspondieron a primeras dosis y 117 a refuerzos, fortaleciendo la inmunización de la población frente a esta enfermedad.

Asimismo, la Secretaría de Salud lideró más de seis mesas de trabajo con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para mejorar la atención a los ciudadanos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario municipal.

En cuanto a la preparación frente a posibles brotes, se realizaron 46 visitas de verificación a planes de contingencia para fiebre amarilla y 36 para dengue, evaluando la capacidad de respuesta de las instituciones frente a emergencias epidemiológicas.

Durante las labores de inspección, vigilancia y control, se realizaron cinco cierres a establecimientos de expendio de alimentos, entre pescaderías y carnicerías, por presencia de plagas y condiciones higiénico-sanitarias deficientes. Estos negocios no podrán reanudar actividades hasta cumplir las observaciones de la autoridad sanitaria.

“La salud de los ibaguereños no es negociable. Seguimos trabajando en territorio, escuchando a la comunidad y actuando con contundencia frente a cualquier riesgo sanitario. Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros y una atención oportuna para todos”, afirmó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal.

Estas acciones reflejan el compromiso de la Administración Municipal con la prevención, vigilancia y control de la salud pública, asegurando la protección de los ciudadanos durante los periodos de alta movilidad en la ciudad.