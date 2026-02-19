Ministerio de Salud alerta por la muerte masiva de micos a causa de fiebre amarilla en el Tolima

Tolima

El jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, César Picón, encendió las alarmas por el rebrote de fiebre amarilla que enfrenta el Tolima en lo corrido de 2026. La situación también ha incrementado la muerte de monos a causa de la enfermedad, especialmente en el sur del departamento.

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario explicó que los monos son igual de susceptibles que los humanos al contagio y a las complicaciones derivadas del virus.

“Como el virus se está moviendo a través de ese reservorio que son los monos, y ellos se desplazan por los bosques y se acercan en busca de alimento a los centros poblados, ahí se genera la movilidad. La muerte de los monos es el indicador biológico de que el virus está circulando por toda la región”, señaló Picón.

Solo en el municipio de Chaparral se reportan ocho monos muertos por fiebre amarilla en apenas un mes. Además, desde municipios como Planadas y Ataco se han conocido reportes informales sobre otros casos de epizootias o muertes de estos animales.

En ese sentido, el director de Salud de Chaparral, Jorge Cabrera, reconoció que, aunque estas son las muestras que se han logrado recolectar, las dificultades de acceso en algunas veredas sugieren que la cifra de animales afectados es mucho mayor.

“La Corporación Autónoma Regional del Tolima nos indica que no solo es Chaparral. También tenemos otros municipios del sur y oriente del Tolima con epizootias, lo que dificulta la respuesta. Estamos trabajando de manera articulada y esperamos mejorar la recolección de información, porque sabemos que son bastantes los casos que se están presentando, especialmente en zonas de difícil acceso”, agregó Cabrera.

Las cifras en Tolima

Según el Ministerio de Salud, el Tolima acumula 24 contagios y 14 muertes en humanos por fiebre amarilla en lo corrido de 2026. El municipio más afectado ha sido Chaparral.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, una de las principales causas del rebrote ha sido la llegada de personas provenientes de otros departamentos durante la temporada de vacaciones sin contar con la vacuna, lo que facilitó la propagación del virus.

“No todos los 24 casos son del Tolima; muchos provenían de la sabana de Bogotá y municipios aledaños, así como de Cúcuta, zonas donde no se exige la vacuna. Sin embargo, el deber es informarse y, si van a desplazarse a sitios con alto riesgo de contagio, vacunarse previamente”, indicó el funcionario.

Finalmente, el funcionario manifestó su preocupación por la negativa de miles de personas a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla, situación que contribuye a la intensificación de la circulación del virus.