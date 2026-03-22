En Quindío advierten de repunte en consultas médicas por enfermedades respiratorias

Armenia

En medio de las actuales condiciones climáticas donde se registran días de intenso sol y fuertes lluvias es el ambiente propicio para que se presenten este tipo de infecciones en la comunidad.

Precisamente la gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño indicó que, aunque la curva es plana en comparación a otras épocas en las que ha sido evidente el pico, se registra la alta demanda en consultas por enfermedades relacionadas con la neumonía e influenza.

Reconoció que llegan pacientes con un avance significativo que incluso deben ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos, pero fue clara que al momento la curva está plana.

“En este momento estamos en una curva plana. Sí tenemos un número importante de consultas por enfermedades respiratorias, sobre todo neumonía ha tenido un repunte importante, influenza también, neumonías que han ido avanzando o que han llegado pacientes con un avance importante que llegan incluso a unidad de cuidados intensivos, pero hasta el momento, digamos, que la curva ya no está en ascenso, sino que ha tenido un momento plano", explicó.

La gerente del principal hospital del departamento, destacó el llamado a la vacunación contra la influenza que es gratuita y que considera es el primer biológico que puede proteger frente al avance de los síntomas de la neumonía.

“Primero vacunémonos con la influenza. Recordemos que es una vacuna gratuita que podemos tener acceso en todas las IPS. Creo que este es el primer biológico que nos puede proteger frente al avance de la sintomatología de la neumonía. Y segundo, frente a cualquier sintomatología, acudir a los servicios de consulta externa, consulta externa prioritaria de los municipios correspondientes", sostuvo.

Si ya la sintomatología ha avanzado y se conservado acudir al servicio de urgencias.

Resaltó que lo más importante es la prevención y de ahí lo clave de que si se cuenta con los síntomas relacionados con infecciones respiratorias portar el tapabocas, realizar el lavado constante de manos para evitar el contagio y posterior propagación.