Comienza la socialización del proyecto de la vía a El Salado en la comuna 7 de Ibagué

La obra de rehabilitación de la vía a El Salado, uno de los proyectos estratégicos más esperados por la comuna 7 de Ibagué, avanza hacia su fase de ejecución y este jueves 9 de abril se realizará una jornada de socialización con la comunidad.

La cita tendrá lugar a las 5:00 p. m., donde estarán presentes los contratistas adjudicatarios, el interventor del proyecto y representantes de la Alcaldía, con el objetivo de informar sobre aspectos técnicos, la organización del plan de movilidad, la ubicación de los frentes de trabajo y los horarios de las actividades que se desarrollarán.

“Este gran proyecto estratégico en la comuna 7 beneficiará al corredor del norte de la ciudad, que conecta también con el departamento del Tolima. La vía principal abarca desde la calle 103 hasta el puente del País, donde se realizará la reposición de redes de acueducto, alcantarillado, agua de lluvias y sanitaria, sumideros, pasacalles, andenes y sardineles”, explicó Érika Palma, gerente de Proyectos Estratégicos de Ibagué.

Palma destacó que la obra ya fue adjudicada en marzo y que actualmente se encuentra en procesos de legalización. “En los próximos días iniciaremos estas actividades, que impactarán a más de 90.000 ibaguereños. La inversión supera los 70.000 millones de pesos, combinando recursos del municipio, aprobados por el Concejo, y cerca de 34.000 millones de la Gobernación del Tolima”, indicó.

El proyecto contempla la intervención de cerca de 129 cuadras, con pavimentación en concreto, cambio de redes domiciliarias, drenaje pluvial y reposición de elementos urbanos, buscando mejorar integralmente la infraestructura vial y los servicios públicos del sector.