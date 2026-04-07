Ladrones roban una camioneta con una menor de edad abordo de tan solo 7 años en Bogotá

En las últimas horas se registró el robo de una camioneta familiar, en el barrio Nuevo Monterrey, al norte de Bogotá en la localidad de suba. Al interior del automotor se encontraba una pequeña de tan solo siete años, en medio del robo de su vehículo.

Los delincuentes despojaron a los padres de la menor de su vehículo y emprendieron la fuga sin percatarse que la menor iba dormida en la silla de atrás.

El caso se presentó en la calle 99A con carrera 70F. Los ladrones, que llegaron en un vehículo Chevrolet Beat blanco, se llevaron una Nissan XTrail, de placas PQY 414, color champaña, modelo 2026.

Según Tatiana Moreno, madre de la menor, la niña viste pijama blanca con puntos azules y una mariposa azul; una chaqueta acolchonada lila, botas de unicornio, y llevaba su cabello recogido con una trenza en forma de corazón. Responde al nombre de Gabriela Beltrán Moreno.

Según las autoridades, desde el momento en que ocurrió el robo, la Policía metropolitana de Bogotá desplegó una búsqueda intensa del vehículo, junto con el Gaula de la Brigada XIII y con todas las herramientas tecnológicas, como las cámaras de la ciudad, para ubicar el paradero de la menor.