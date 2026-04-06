697 vacantes laborales en Bogotá hasta el sábado 11 de abril: Así puede postularse gratis y virtual

A la izquierda: Imagen de referencia de personal de atención al cliente. A la derecha: Imagen ilustrativa de un guarda de seguridad (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han anunciado el acceso a 697 vacantes laborales para los ciudadanos del distrito hasta el sábado 11 de abril de 2026, por medio del plan de gobierno ‘Talento Capital’.

La convocatoria recibe postulaciones de personas que inician su vida laboral, así como quienes ya tienen experiencia en distintos sectores de la economía distrital. Según informan estas entidades, podrá postularse de manera virtual o recibir asesoría por medio de los puntos de atención presencial.

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Estos son los puestos disponibles para conseguir trabajo en Bogotá hasta el 11 de abril de 2026.

Durante la semana habrá 185 puestos o vacantes laborales ofertados por empresas afiliadas a esta estrategia de empleo, las cuales están orientadas a personas que cuentan con bachillerato, lo que facilita el acceso al empleo sin necesidad de formación especializada. También habrá un estimado de 151 oportunidades para técnicos y tecnólogos, y 18 oportunidades para profesionales.

Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Agente de call center bilingüe (inglés B2).

Agente de call center ventas bilingüe (inglés B2).

Agente de call center trilingüe (inglés-portugués B2).

Agente call center de servicio al cliente.

Agente call center cobranza.

Técnica (o) mantenimiento industrial.

Técnico (a) de inyección.

Operario (a) de producción.

Operario (a) montacargas.

Desarrollador (a).

Auxiliar de producción.

Auxiliar administrativa (o) y contable.

Auxiliar contable.

Auxiliar farmacéutico (a).

Transportador (a) tienda a tienda - portal norte/Suba.

Directora (o) comercial.

Inspectora (o) de línea RTM.

Ingeniera (o) comercial y soporte técnico.

Analista de trámites.

Analista de gestión humana bilingüe.

Analista de reclamaciones.

Encargado (a) de tienda - administrador (a) de punto de ventas.

Asesor (a) comercial.

Profesional en seguridad y salud en el trabajo.

Especialista en ventas.

Extrusor (a).

Ingeniera (o) desarrolladora de software.

Ejecutivo (a) de ventas.

Guarda de seguridad.

¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá hasta este 11 de abril de 2026?

Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.

Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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