No estigmaticemos a los habitantes de calle: Integración Social por agresión en TransMilenio

Luego de que un habitante de calle agrediera a una usuaria de TransMilenio con un elemento contundente, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo hizo un llamado a la ciudadanía a uno estigmatizar a esta población.

“De acuerdo con datos oficiales de @TransMilenio, en 2026 se han registrado en el sistema 21 agresiones a usuarios por parte de habitantes de calle. Si estamos hablando de alrededor de 10.500 habitantes de calle, entonces más o menos el 0.2% (mucho menos de uno de cada 100) ha sido agresivo con usuarios en @TransMileni“, dijo Angulo en su cuenta de X.

Y agregó, “supongamos que el dato oficial está subestimado y que es 5 veces más alto (¡5 veces!). Llegaríamos así a uno de cada 100 (1%). ¿Es sensato decir que los habitantes de calle están salidos de control en @TransMilenio porque entre el 0.2% y el 1% ha cometido alguna agresión a los usuarios en lo corrido del año? ¿Cabe la generalización? No estigmaticemos, no le imputemos las infracciones de una minoría a un grupo poblacional completo, estigmatizar no solo es éticamente reprochable, es equivalente a echarle gasolina a la tensión social alrededor de los habitantes de calle en la ciudad. No discriminar es la condición necesaria para que como sociedad podamos resolver la exclusión extrema".

Angulo aseguró que el Distrito está atendiendo al habitante de calle que lo necesite y ayudando a resolver tensiones ciudadanas.