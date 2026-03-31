Gremios del Cauca exigen el uso del UNDMO y militarizar la vía panamericana ante los bloqueos

El más reciente bloqueo se registró en el sector de El Pital, municipio de Caldono en el tramo entre Popayán y Cali. Crédito: Nuevo Cauca.

Popayán - Cauca

El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, ante los constantes bloqueos en la vía Panamericana, exigió al Gobierno nacional decisiones contundentes como el uso del UNDMO y la militarización de la vía para evitar las interrupciones a la movilidad por comunidades que tienen en jaque al sector productivo.

El más reciente bloqueo se registró en el sector de El Pital, municipio de Caldono en el tramo entre Popayán y Cali.

Según la organización, la situación causó cancelaciones masivas turísticas en Semana Santa para la ciudad blanca, pérdidas económicas, interrupción de eventos y cientos de familias afectadas.

El director ejecutivo del Consejo Gremial Julián Torres señaló que los bloqueos además de la movilidad afectan el abastecimiento y estabilidad económica de la región.

“Entendemos las problemáticas sociales del territorio, pero reiteramos que la vía Panamericana no es el escenario para ejercer presión ni adelantar ningún tipo de negociación”, dijo.

Los gremios responsabilizaron al Gobierno por falta de acciones firmes y respuestas débiles y permisivas que normalizan la práctica del bloqueo.

“Se requieren decisiones contundentes incluyendo el uso de la fuerza legítima del Estado a través del UNDMO para restablecer el orden y la garantía de los derechos de los caucanos. También militarizar la vía Panamericana y evitar a toda costa cualquier intento de saboteo en el corredor internacional”, explicó el directivo.

Torres puntualizo en que la vía Panamericana debe garantizarse como corredor estratégico y las problemáticas sociales deben atenderse por canales institucionales y no con bloqueos.