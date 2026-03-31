Un presunto colaborador de las disidencias fue capturado en Popayán

Popayán - Cauca

Las autoridades capturaron en Popayán alias ‘Willi’ presunto colaborador de las disidencias de las Farc cuando realizaba actividades de observación criminal a integrantes de la Fuerza Pública, al parecer, con la intención de perpetrar un ataque.

Además, estaría coordinando la adquisición de material bélico para el grupo criminal.

De acuerdo con las autoridades el detenido, de 40 años, oriundo de la ciudad de Cali y con injerencia en la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fue capturado en un procedimiento de allanamiento en el barrio Villa María de la comuna 7 de Popayán.

El comandante de la Policía local, coronel Germán Manrique, manifestó que en el operativo a alias ‘Willi’ se le incautaron un fusil calibre 5.56, una granada de impacto, municiones de distintos calibre, 5.100 dosisi de droga y prendas militares de uso privativo.

De acuerdo con el oficial, alias ‘Willi’ al parecer planeaba ejecutar acciones ofensivas contra las instalaciones institucionales.

El hombre que presenta antecedentes por tráfico y homicidio con trayectoria delictiva superior a una década quedó a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades puntualizaron que con este resultado se disminuyen las capacidades logísticas de la estructura ilegal en el Cauca.