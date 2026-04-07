Investigan fallas en contrato de alimentación en cárcel El Barne de Boyacá

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos en la cárcel de mediana y alta seguridad El Barne, en Boyacá. El caso pone en el centro del debate la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

La investigación involucra a la exdirectora encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Carmen Cecilia Simijaca, y a la subdirectora de suministro, Tania María Buitrago, quien habría tenido a su cargo la supervisión del contrato. El ente de control busca establecer si existieron fallas en la ejecución que afectaron la continuidad del servicio.

De acuerdo con la Procuraduría, las irregularidades podrían estar relacionadas con deficiencias en la planeación y seguimiento contractual, lo que habría derivado en la interrupción del suministro de alimentos a los internos. De confirmarse, la situación implicaría una vulneración directa de derechos básicos.

En el marco del proceso, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas documentales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades disciplinarias. El caso se suma a otras alertas sobre el funcionamiento del sistema penitenciario en el país.