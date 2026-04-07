Gobernador Verano anuncia inversión de $189 mil millones en la Universidad del Atlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció una inversión total de 189 mil millones de pesos para el mejoramiento y construcción de nueva infraestructura en la Universidad del Atlántico, recursos que provienen de estampillas y regalías.

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“Estamos invirtiendo 189 mil millones de pesos en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la propia universidad”, afirmó el mandatario.

Dentro de los proyectos contemplados, el gobernador destacó que en la sede centro y el edificio administrativo se invertirán 65 mil millones de pesos. Además, se construirá un edificio de posgrados de ocho pisos con una inversión de 60 mil millones de pesos, el cual, según indicó, “va a quedar ahí mismo” y “estará listo en 20 meses”.

El plan de obras también incluye nuevas aulas complementarias en el Coliseo Chelo de Castro por 9 mil millones de pesos. A esto se suma la subterranización de la red eléctrica en la sede norte con una inversión de 4 mil millones de pesos, con el objetivo de mejorar la seguridad y el entorno del campus. “Va a quitar que se vea todo esto lleno de alambres y de cables y va a tener una mayor tranquilidad y seguridad”, explicó.

El mandatario también señaló que se invertirán 2.500 millones de pesos en la iluminación y la pista atlética de la sede deportiva, así como recursos para cerramientos en Suán y Sabanalarga. Igualmente, confirmó más de 40 mil millones de pesos para Bellas Artes y el Museo Arqueológico.

“Más de 40.000 millones de pesos, que sin ninguna duda va a quedar como uno de los mejores teatros de la ciudad”, manifestó.

Verano aseguró que estas inversiones se suman a obras ya ejecutadas que han permitido ampliar la cobertura estudiantil. “La universidad pudo pasar de 8.000 estudiantes a 26.000 estudiantes que tiene hoy”, indicó, al resaltar la construcción de aulas, biblioteca y laboratorios que han fortalecido la capacidad institucional.

Demolición de la sede centro

En relación con la sede centro, el gobernador explicó que inicialmente se buscó conservar la estructura existente, pero los estudios técnicos no lo permitieron. “La vieja estructura quisimos salvarla, pero definitivamente no pasan los exámenes rigurosos que hay hoy en materia de todo lo que es la infraestructura antisísmica”, precisó.

Ante esta situación, confirmó que la edificación será demolida y reemplazada por nuevos espacios académicos. “Definitivamente sería mucho más barato desbaratarla y armarla toda nuevamente”, afirmó, al detallar que allí se construirán dos edificios que albergarán áreas como química, farmacia y nuevos escenarios para programas de posgrado. “Esa va a ser la sede de idiomas y de posgrados de la universidad”, dijo.