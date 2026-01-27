En Armenia alertan por delincuentes que se hacen pasar por domiciliarios para hurtar en edificios

Armenia

En efecto se han viralizado imágenes a través de las redes sociales donde se evidencian a tres personas que al parecer de manera engañosa ingresaron a un conjunto residencial al norte de la ciudad con el fin de hurtar diferentes elementos de valor de un apartamento.

Al respecto consultamos al secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien reconoció que tienen conocimiento de dos hechos similares donde las personas se hacen pasar por domiciliarios e ingresan a los apartamentos para generar la acción delincuencial.

Enfatizó que la Policía Judicial a través de las cámaras de seguridad está adelantando la investigación correspondiente para lograr dar con la captura de las personas responsables del hecho delictivo.

“Tenemos información por parte de nuestra Policía Nacional que ya van dos hurtos en la ciudad donde personas que se hacen, al parecer, pasar por domiciliarios, ingresan de dos a cuatro a edificios y logran hurtar apartamentos que en este momento se encuentran desocupados", mencionó.

Agregó: “Mediante la recolección de videos que están en cámaras de los mismos edificios, policía judicial está adelantando todas las labores para identificar a las personas y establecer responsabilidades para judicializarlos y lograr la captura de los mismos".

Envío un llamado especial a los ciudadanos a que entreguen información certera que permita la agilidad en el proceso investigativo por lo que sostuvo que es clave que cualquier información la den a conocer oportunamente.

El funcionario entregó recomendaciones a los residentes y vigilantes de este tipo de conjuntos en cuanto a verificar el ingreso de las personas con el objetivo de evitar este tipo de situaciones.

“Verifiquen qué personas están ingresando, para dónde van y que realmente estén cumpliendo la función, porque un domiciliario que se demore más de 15 minutos dentro de un conjunto es porque está siendo una situación que no corresponde a su función habitual", advirtió.

Fue claro que están al tanto de los casos e invitaron a denunciar para lograr efectividad en el proceso judicial.