El Banco, Magdalena se acoge a la Ley 550 y marca un giro en sus finanzas/ Alcaldía de El Banco

Magdalena

El municipio de El Banco logró la aprobación para acogerse a la Ley 550 de 1999, una decisión avalada por el Ministerio de Hacienda que abre la puerta a un proceso formal de reorganización financiera.

La autorización, oficializada mediante la Resolución 0667 del 1 de abril de 2026, marca el inicio del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, un mecanismo que permitirá renegociar deudas, organizar obligaciones y establecer nuevas condiciones de pago con los acreedores. Este proceso contará además con el acompañamiento de un promotor designado, encargado de guiar técnicamente cada etapa.

El alcalde Ronald Flórez Sierra indicó que el municipio adelanta acciones para organizar sus finanzas mediante herramientas contempladas en la normativa vigente.

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Más allá del trámite administrativo, la decisión representa un giro en la forma en que el municipio enfrenta su situación financiera. El propio mandatario ha insistido en que no se trata de ocultar cifras, sino de asumir la realidad con responsabilidad y tomar decisiones de fondo para recuperar la estabilidad fiscal.