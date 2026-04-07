Basureros atraen aves en inmediaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz: intensifican uso de bengala

Por basureros a cielo abierto en inmediaciones del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil intensifica uso de bengalas para ahuyentar a las aves de la zona cerca de la pista.

Esta medida se comenzó a usar el año anterior, pero desde hace varias semanas se intensificó debido a la cantidad de aves que llegan a los diferentes basureros a cielo abierto que se encuentran en las inmediaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Carlos Pertuz, Gerente de Edumas, manifestó en Caracol Radio, que esta medida ha sido implementada por la misma Aerocivil para evitar eventos adversos en la operación de la terminal aérea

“La Aeronáutica Civil ha estado muy atenta a estos temas y realiza operativos de monitoreo alrededor de todo lo que es el perímetro del aeropuerto, especialmente en la zona de las pistas, donde realizan también técnicas de ahuyentamiento de aves utilizando pirotecnia”, dijo.

Hay que indicar que hace días se confirmó, luego de una inspección, que se están presentando ocupación ilegal de lotes