Alcalde de Santa Marta asegura que declaraciones sobre la prensa fueron sacadas de contexto

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, generó polémica tras afirmar en redes sociales que evalúa acciones jurídicas contra algunos periodistas a quienes acusa de afectar la imagen de la ciudad. Ante esto, la Fundación para la Libertad de Prensa expresó su preocupación y rechazó dichas declaraciones, señalando que este tipo de medidas no son compatibles con el rol de los funcionarios públicos.

En un fragmento de un video que se dio a conocer el pasado 3 de abril en redes sociales, en el marco de un recorrido por las playas de Santa Marta, el alcalde —acompañado por uniformados de la Policía y otros funcionarios— afirmó que está evaluando “jurídicamente, cómo atacamos a esas personas, periodistas (...) que vienen a hacerle daño a la ciudad.

Por su parte, la Alcaldía aclaró que las palabras del mandatario fueron sacadas de contexto, reiteró su respeto por la libertad de prensa y aseguró que el llamado es a ejercer un periodismo responsable, basado en información verificada y que contribuya al desarrollo de Santa Marta.

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Asimismo, aseguró que las declaraciones a las que se hizo referencia, tienen relación con información sin el debido sustento o verificación de rigor, y que afectan la imagen de Santa Marta y el desarrollo de todos los samarios.